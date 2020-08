Concessionária AB Triângulo Do Sol Divulga Cuidados Aos Motoristas Em Pista Molhada

Com a chegada de uma frente fria e previsão de chuva em diversos pontos do estado de São Paulo, a AB Triângulo do Sol está veiculando mensagens de orientação, em seus letreiros eletrônicos, para aumentar a segurança nas rodovias.

As frases exibidas são: “Com pista molhada, redobre a atenção, mantenha distância segura” e “Em caso de chuva, não pare na pista, procure local seguro”.

A ação faz parte de uma operação que envolve diversos órgãos estaduais, como a Secretaria Estadual de Logística e Transportes, Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias, Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Defesa Civil e Polícia Militar Rodoviária. O objetivo da operação conjunta é garantir a segurança dos usuários e evitar acidentes nas rodovias.

A bateria e o motor do veículo devem estar no topo da lista de verificações do motorista quando há queda de temperatura. Para veículos com motores flex, alerta para o reservatório de partida a frio e a quantidade de gasolina. Com a baixa temperatura, bateria e motor demoram a dar a partida, prejudicando outros itens do veículo. Recomenda-se esperar um pouco mais depois da partida para que o veículo aqueça o suficiente. Também é sempre bom esquentar os freios para melhorar a aderência. De maneira geral, a baixa temperatura modifica o funcionamento do carro, por isso, a revisão dos itens de segurança é importante. Veja as dicas: Antes de dar a partida, espere até um minuto com a chave na ignição. Não tente ligar o carro imediatamente; evite tentar a partida por várias vezes seguidas. Dê um intervalo entre as tentativas; Ligue o ar-condicionado pelo menos uma vez a cada dois dias, para evitar o ressecamento das borrachas de vedação; Jamais dê freadas bruscas; Mantenha distância do veículo à frente; Posicione as saídas de ar contra o vidro para não embaçar o para-brisa. Reduza a velocidade e redobre a atenção; Evite manobras arriscadas, como a ultrapassagem, por exemplo; Mantenha distância segura dos demais veículos, especialmente o que vai à sua frente; Evite frear de maneira brusca para não travar as rodas e derrapar.

Ariane Pio

Da Reportagem Local