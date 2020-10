Concessão de Crédito Por Maquininhas de Cartão Deve Beneficiar Pequenos Negócios

O governo federal anunciou a liberação de R$ 5 bilhões para empréstimos via maquininhas de cartão, por meio do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (Peac) Maquininhas. O objetivo da medida é ampliar o acesso das microempresas e microempreendedores individuais ao crédito. De acordo com levantamento feito pelo Sebrae e Fundação Getúlio Vargas, desde o início da pandemia da Covid-19, cerca de 61% dos pequenos negócios que buscaram empréstimos tiveram o pedido negado pelas instituições financeiras. Ao todo, o governo deve disponibilizar pelo programa R$ 10 bilhões de recursos da União, a serem liberados em duas parcelas iguais de R$ 5 bilhões.

As instituições financeiras poderão conceder operações de crédito no âmbito do programa até 31 de dezembro de 2020, observada a taxa de juros de 6% ao ano. Nessa linha, a garantia são os recebíveis a serem originados pelas maquininhas e a cobertura contra perdas pela União é de 100%. Considerando o cenário econômico e os objetivos do programa, quem obtiver o crédito terá carência de seis meses para começar a pagar, e um prazo de 30 meses para pagamento, totalizando 36 meses. A instituição financeira não poderá cobrar quaisquer tarifas, encargos ou emolumentos para a concessão de crédito no âmbito do Peac-Maquininhas.“A medida é importante para as MPE pois tem a capacidade de atingir empresas que já têm histórico de vendas por meio das maquininhas, mas não têm histórico de operações de crédito com as instituições financeiras, que é um dos fatores que restringem o acesso ao crédito por parte dos pequenos negócios”, analisa o presidente do Sebrae, Carlos Melles.

No entanto, as instituições estão facultadas a exigir aval ou finança do contratante. Além disso, o empresário não poderá ter outras operações que utilizem os recebíveis de cartões de crédito ou de débito como garantia. O valor dos créditos é limitado ao dobro da média mensal de vendas e prestações de serviços recebidos por meio das máquinas. O limite é R$ 50 mil. A média será calculada no período de 1º de março de 2019 a 29 de fevereiro de 2020.

A partir desta quinta, 1º de outubro de 2020, quem tiver direito ao Peac-Maquininhas poderá solicitar operação de crédito em qualquer canal de atendimento das instituições financeiras habilitadas a participar do programa. A lista completa das instituições financeiras habilitadas ao Peac está disponível no site do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), agente financeiro do programa.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local