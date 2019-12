Concerto com Coral Juvenil FESCC acontece nesta terça-feira

Catanduva será palco de mais um concerto do projeto do Festival de Corais de Catanduva – FESCC, que além da semana cultural que acontece no mês de Setembro, conta também com o projeto de aulas gratuitas voltado para crianças e jovens de Catanduva e região. E hoje, terça-feira, dia 10, quem se apresenta é o Coral Juvenil, no Teatro Municipal Aniz Pachá, em Catanduva, a partir das 20h.

O projeto de aulas do FESCC acontece durante todo o ano e contempla adolescentes das escolas públicas estaduais e adolescentes da cidade de Catanduva, que através do canto coral recebem educação e formação musical de excelência.

Ao todo, são 80 jovens ativos atualmente matriculados que participam das aulas de canto coral que são gratuitas e acontecem semanalmente no Conservatório Santa Cecília.

De acordo com a regente responsável, Marcela Milani, o projeto de aulas do FESCC tem como objetivo principal desenvolver o canto coral, valorizar a formação musical de excelência e promover o desenvolvimento pessoal e cultural de crianças e jovens. “Através do canto coral nós proporcionamos educação e formação musical, refletindo esses valores e princípios também no desenvolvimento pessoal e social. É um projeto realizado ao longo do ano, com aulas semanais gratuitas e, para encerrar o ano, vamos realizar esse grande concerto no Teatro Municipal”, destacou.

O evento é aberto ao público, com retirada antecipada de ingresso no Conservatório Santa Cecília, em horário comercial. “Hoje, o FESCC é referência nacional e o trabalho que desenvolvemos com as crianças e jovens tem influenciado positivamente a vida dessas pessoas, que nos enche de orgulho e alegria, por saber que estamos fazendo a diferença através da cultura”, completa.

O FESCC é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de SP e do Conservatório Santa Cecilia de Catanduva-SP.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local