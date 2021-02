Comunidade Terapêutica Recomeçar de Catanduva Recebe Recurso do Governo SP

O Governo do Estado de São Paulo assinou, na ultima quinta-feira (18), a autorização de repasse de R﹩26.568.104,29 para a gestão do “Programa Recomeço: uma vida sem drogas”, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, que tem como finalidade acolher, capacitar e reinserir na sociedade pessoas recém-saídas das ruas e em tratamento contra o uso abusivo de drogas.

A Comunidade Terapêutica Recomeçar, em Catanduva recebeu o recurso, em contato com a assessoria de imprensa sobre valor eles explicaram que a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo esclarece que o Governo do Estado de São Paulo repassa o valor total para a Federação Brasileira De Comunidades Terapêuticas (FEBRACT), que firma os contratos e faz a gestão da verba com as Comunidades Terapêuticas e Repúblicas de Proteção Social. Vale destacar que as CT’s e Repúblicas possuem fontes de recurso municipal, de parcerias locais, estadual e federal, e o valor desse repasse pelo estado depende, entre vários fatores, da quantidade de vagas ofertadas por estas instituições. “O Programa Recomeço oferece serviços de acolhimento, apoio socioassistencial, tratamento de saúde, qualificação profissional, educação financeira e garantia de direitos, a fim de tratar, capacitar, dar autonomia e reinserir no mercado de trabalho os beneficiários, por meio da inclusão produtiva e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários”, explica a Secretária de Desenvolvimento Social de São Paulo, Célia Parnes.

A rede conta com 1395 vagas, distribuídas em 64 unidades operacionais, sendo 55 Comunidades Terapêuticas e nove unidades de Repúblicas, espalhadas por todo território paulista. “Com isso, o Estado de São Paulo traça as diretrizes, financia, supervisiona e monitora a execução dos serviços prestados pelas dezenas de Organizações da Sociedade Civil parceiras espalhadas no Estado”, complementa a Secretária da pasta social.

Ariane Pio

Da Reportagem Local