Comunidade Terapêutica Pede Ajuda Para Prosseguir Com os Atendimentos

Enfrentando dificuldades financeiras o Lar São Paulo Apóstolo, que acolhe homens com dependência química ou alcóolica pede ajuda da população para continuar com as atividades. O espaço fica situado no Jardim das Palmeiras e abriga atualmente 25 pessoas.

De acordo com Kátia Cristina Ferraz, fundadora da associação, entidades que atendem dependentes de substâncias químicas precisam de credibilidade. “Infelizmente encontramos uma grande dificuldade de prosseguir com o trabalho que realizamos devido à falta de credibilidade. Nós vemos por exemplo, que muitos se propõem a auxiliar um local que abriga idosos, crianças, doentes, mas infelizmente a dependência química, que também é uma doença seria, social, física e espiritual não é tão bem acolhida,” comentou.

A fundadora ainda relatou sobre a difícil experiência em ter um filho dependente químico. “Eu sou mãe de um ex dependente químico, sei que não é fácil, é uma experiência extremamente desagradável, é como se tirasse tudo da gente, inclusive a nossa fé. Vejo isso na sociedade em geral, muitos não acreditam que uma pessoa que se envolveu com as drogas ou álcool possa se recuperar totalmente e ter uma nova vida. Porém, eu estou aqui para provar o contrário, durante esses doze anos de trabalho pude ver milagres, grandes coisas acontecendo na vida de quem nós acolhemos e também na minha”, detalhou Kátia.

A perseverança e a fé são a base da associação. “Nós não desistimos desse trabalho, porque se tivéssemos desistido não veríamos tantos que passaram por aqui tendo uma boa qualidade de vida, ao começar pelo meu filho que hoje encontra-se sóbrio e cuidando da própria família. A perseverança, a fé e a crença em Deus e nas pessoas, na mudança das pessoas nos fazem continuar, nos encorajam a prosseguir. Vale a pena investir em todo o trabalho social, seja para um idoso, criança, enfermos, mas também para os dependentes químicos que merecem uma chance, uma credibilidade e agirmos como Jesus agiu e age conosco nos dando diariamente chances para sermos melhores”, explicou.

Ela ainda acrescenta sobre a importância da ajuda de recursos para a manutenção e funcionamento do lar. “Peço encarecidamente para que a comunidade ajude e auxilie causas como essa. Não temos vínculo com governo, município, dependemos exclusivamente de doações. Pagamos mensalmente em torno de R$1.400,00 de energia elétrica, além de outras despesas, tais como alimentação, água, enfim, os compromissos que todos possuem. Realizamos o trabalho gratuito durante sete meses com os pacientes, nenhuma mensalidade é cobrada e muitas vezes nós temos que ajudar os próprios familiares com mantimentos. Nós precisamos de todo o tipo de doação para que possamos continuar com esse trabalho que tem mudado vidas,” finalizou Kátia.

O Lar São Paulo Apóstolo existe há 12 anos e tem como base a missão de ser um aprisco para, através do amor e da misericórdia, acolher os filhos de Deus. Os pilares para a mudança de vida e sobriedade, conforme prega o lar, são a oração, o trabalho e a disciplina. A entidade realiza diversos eventos durante o ano e todo o valor arrecadado é para a manutenção e funcionamento da instituição.

Para saber mais sobre o Lar ou realizar doações basta entrar em contato através do telefone (17)99626-8845. A associação fica localizada na Rua Carlos Trovati, nº 1310, Jardim das Palmeiras.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local