Comunidade Terapêutica Lírio dos Vales Promove Feijoada Beneficente

A Comunidade Terapêutica Lírio dos Vales que acolhe mulheres dependentes de qualquer substância química, está promovendo uma Feijoada Beneficente. O objetivo é angariar fundos para prosseguir com os atendimentos, já que os eventos e bazares realizados pela instituição foram cancelados, como forma de evitar a propagação do coronavírus.

O kit Feijoada contém farofa, vinagrete, couve e molho e o convite custa R$40,00. A retirada será no dia 18 de Julho, das 11h às 14h, na sede da comunidade, localizada na Rua Elizeu Mardegan, 160 – Jardim Paraíso. No dia de retirar o kit será obrigatório o uso de máscaras.

Fundada há 36 anos a Comunidade Terapêutico Lírio dos Vales não possui fins lucrativos e depende exclusivamente de doações. Para os interessados em adquirir o convite, basta entrar em contato através do telefone (17) 99623-3634 ou (17) 99769-9718.

