Comunidade Lírio dos Vales Promove Mais Uma Edição do Bazar Beneficente

A Comunidade Terapêutica Lírio dos Vales está realizando bazar para angariar fundos para a entidade e toda quantia arrecada será para a manutenção e funcionamento da comunidade. Os produtos englobam roupas, calçados, acessórios. O bazar está sendo realizado na Pérgola da Praça da República, das 8h às 18h e no sábado das 8h às 12h.

“Nós estamos nesse bazar para trazer fundos para a comunidade e assim realizarmos melhorias, reformas e acolhimento das pessoas atendidas”, comentou Silmara Gomes, coordenadora da comunidade.

Lourdes Maria, presidente da comunidade, frisou a importância do evento, mas não deixou de lembrar que a instituição também recebe doações e conta com apoiadores fixos para manutenção do seu trabalho. Há alguns voluntários que visitam a casa e auxiliam na reabilitação e capacitação profissional das residentes, além dos profissionais contratados. A presidente convidou a todos que estiverem interessados para comparecerem ao bazar e ajudarem a entidade.

Há 36 anos a Comunidade Terapêutica Lírio dos Vales acolhe mulheres dependentes de qualquer substância química. A entidade não possui fins lucrativos e depende exclusivamente de doações. Para saber mais sobre a comunidade ou realizar doações, basta entrar em contato com o número (17)99769-9718. A comunidade fica localizada na Rua Elizeu Mardegan, 160, no Jardim Paraíso.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local