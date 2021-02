Comunidade Inicia Campanha de Arrecadação Para Construção de Capela de Santa Luzia

A comunidade católica dos bairros Jardim imperial, Gabriel Hernandez, Nova Catanduva, iniciou campanha de arrecadação em dinheiro para a construção da Capela de Santa Luzia. Toda a destinação de recursos pode ser feita diretamente para a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Flamingo.

De acordo com coordenadores da campanha, o terreno no qual será construído a capela foi recebido por meio de doações e, nos últimos anos, várias campanhas como rifas, por exemplo, são realizadas em prol da construção.

A fundação da obra terá início na primeira quinzena de março. A expectativa é arrecadar até R$ 300 mil para concluir toda a construção da capela. “É um bairro distante, carente. E quem mais frequenta são pessoas idosas. Precisamos muito de ajudaporque o valor é alto e os operários são poucos. Acreditamos que as pessoas generosas irão nos ajudar”, afirmou Sonia.

Atualmente as missas são celebradas no Jardim Imperial. No Salão Vicentino, na rua Caraíbas, 262.

Os interessados em colaborar com a campanha podem entrar em contato diretamente com a paróquia pelo telefone (17) 3522-1247.

Pelas redes sociais também é possível acompanhar todas as etapas da obra de construção da capela pela página do Facebook construção da Capela de Santa Luzia Catanduva.

Karla Konda

Editora Chefe