Comunidade Cristã Graça e Paz Traz Palestras Sobre “Corpo, Mente E Espírito”

A Comunidade Cristã Graça e Paz realizará um circuito de palestras abertas com o tema: “Corpo, mente e espírito”. O evento acontece hoje (24), as 19h30 na sede da igreja, Rua Sete de setembro, 890 no Higienópolis, a entrada é 1 kg de alimento.

Segundo o Pastor Nilson de Lima, a ideia para a realização dessas palestras surgiu como um só desejo de mudar a ideia errada que as pessoas têm que as igrejas só se preocupam com o lado espiritual do homem, pois viver neste mundo implica em muitas coisas e o cuidar do corpo que Deus nos deu, que é o templo do Espírito Santo, e ter uma mente saudável são partes essenciais para esse equilíbrio. “É responsabilidade da igreja também se preocupar e orientar sobre essas questões. Nosso objetivo é orientar as famílias a cuidar do seu corpo e da mente com base bíblica, colocando Cristo no centro de tudo, para uma vida cristã equilibrada e saudável” explicou pastor Nilson.

Dra. Larissa S. Almeida ela é médica pela faculdade de Medicina de Catanduva, ginecologista e obstetra pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em medicina fetal pela USPRP, e também membro da comunidade mover das aguas de Catanduva. A médica falará sobre “Os cuidados com o corpo para uma vida saudável e equilibrada” palestra prevista para as 19h30 logo após uma parada para um café.

Dra. Júlia Mendola Costa ela é formada em psicologia, especialista em neuropsicologia e líder na rede de Jovens na Igreja Cristo Salva de Catanduva. A psicóloga falará sobre “Orientações para uma mente saudável dentro dos princípios cristãos” às 20h30.

Pr. Nilson B. de Lima professor de teologia, mestre em divindade pela Faculdade Batista das Américas em Campinas, pastor da comunidade Cristã Graça e Paz desde 1997. O pastor estará ministrando sobre “Avivando o espirito humano para uma vida plena” às 21h.

Para maiores informações pelo telefone: 98231-1015 ou 99165-5167 e também pelo email: garcaepaz.cris@gmail.com.

Ariane Pio

Da Reportagem Local