Comunicador Ricardo Vidal Deixa Saudade nos Corações dos Catanduvenses

O comunicador Ricardo D’AlmeidaVidal, 57 anos, radialista e jornalista deixa saudades nos corações dos catanduvenses. Vidal morreu em São Paulo na quarta-feira (4) por decorrência de um tumor cancerígeno no cérebro. Há anos, o comunicador lutava contra a doença. Vidal trabalhou no Grupo Gerson Gabas de Comunicação e também esteve na presidência do Grêmio Catanduvense nos anos 2000. Foi um dos responsáveis em reativar a equipe em 2003.

Pelas redes sociais, amigos, parentes e colegas de trabalho se despediram dele com mensagens e homenagens de carinho.

O amigo Sérgio Melhado lembra da trajetória de Vidal desde que iniciou os trabalhos na mídia catanduvense.

“O Vidal chegou a Catanduva e começou a trabalhar na Voz I – AM, na área esportiva e depois apresentou a parte jornalística. Juntos também trabalhamos na rádio e fizemos coberturas de eventos na Nova Voz AM. Ele foi âncora de um programa jornalístico”.

O amigo conta ainda que a doença foi descoberta cerca de dois anos e de lá para cá, Vidal foi um guerreiro na luta contra o câncer.

“Cerca de dois anos atrás, descobri o número do celular do Ricardo, e liguei pra ele, para matar saudades do amigo. Ao me reconhecer no telefone, Ricardo chorou por muitos minutos, dizendo da saudade que tinha da época que trabalhamos juntos e vivenciamos uma boa amizade. Ficamos mais de uma hora conversando, brincando, tirando sarro e com a promessa que ele retornaria a Catanduva, para jantarmos juntos. Ele ficou me devendo isso. Hoje tenho certeza, que depois de muita luta, esse “guerreiro” está descansando em paz, ao lado do Pai. Fique sabendo, que no livro da minha vida, com certeza, você meu amigo Ricardo Vidal é um capítulo especial. Muita luz para você, e um dia a gente se encontra”, finaliza Melhado, em homenagem ao amigo.

Vidal era divorciado e deixa irmãs e sobrinhos. O Grupo Gerson Gabas de Comunicação deseja a todos os familiares os sentimentos de pêsames.

Karla Sibro

Da Reportagem Local