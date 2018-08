Comunicação Escola e Alunos: Aplicativo ‘Minha Escola SP’ É Lançado Em Catanduva

As redes de ensino municipal de Catanduva inovaram na comunicação com seus alunos. O motivo é que o aplicativo ‘Minha Escola SP’ foi apresentado aos estudantes ontem (24). A solenidade de lançamento aconteceu na Nestor Sampaio Bittencourt e contou com a participação do coordenador da CISE, Júlio César Forte Ramos. A novidade da vez é a avaliação da merenda e a sugestão de mudanças no cardápio.

O aplicativo já está disponível para o sistema Android. Além da avaliação dos alunos, a tecnologia permite que os pais ou responsáveis acompanhem a frequência dos filhos nas aulas, as notas, os comunicados da diretoria e as notícias de ensino.

De acordo com o coordenador da CISE, somente no retorno do semestre letivo, o número de acessos ao sistema aumentou em 500%. “Em julho nós já começamos a atualização do ‘Minha Escola’ para a versão 2.0, para facilitarmos a troca de informações com os alunos. Através dele, nós conseguimos saber se realmente os serviços da rede municipal tem sido agradáveis. Se caso não estiverem, nós sabemos que será preciso mudança e trabalharemos para isso. Felizmente, tivemos um aumento muito significativo nas avaliações”, explicou Ramos.

A Dirigente Regional de Ensino de Catanduva, Luciana Bianchin Pereira, avaliou la iniciativa do Governo de São Paulo como positiva: “Essa é uma boa oportunidade para que o aluno seja protagonista das ações de toda a escola. É uma interação entre as redes, a secretaria e o aluno. É preciso dar voz aos nossos alunos, caso contrário não teremos um ‘feedback’ dos nossos serviços”, disse.

No App, os alunos possuem quatro opções de avaliação da merenda: “estava ótima, adorei”, “gostei”, “não gostei” e “não sei, não comi”. Além da atribuição da “nota”, os estudantes podem fazer sugestões à cozinha. “Desde quando começamos, já fizemos uma série de alterações no cardápio. Substituímos, por exemplo, a moela, que não era bem avaliada pelos alunos. Aí pudemos incluir hortifrúti e outras opções vistas como mais saudáveis”, relatou o coordenador da CISE.

O projeto do Governo também teve boa aceitação pelos alunos. “É importante que a direção saiba o que nos agrada ou não, para que assim consigamos avançar na educação, não somente em nossa cidade, mas em todo o país”, disse a aluna Júlia Santos.

“Achei muito legal o fato de podermos opinar para melhorar aquilo que nos é oferecido”, confessou outro.

Os alunos e pais que ainda não possuem no celular ou tablete o ‘Minha Escola SP’, basta procurar pelo nome no Play Store e fazer o download. Após, é necessário que os usuários selecionem o perfil de aluno ou responsável. A partir daí é só fazer o cadastro e navegar pelo App.

