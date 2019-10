Como Os Catanduvenses Vão Usar O Benefício Neste Ano

A primeira parcela do 13º será paga até o dia 30 de novembro e grande parte dos trabalhadores com carteira assinada em todo o país – com no mínimo 15 dias de atividade – recebem essa primeira parcela do 13º salário. Aposentados, pensionistas, beneficiários do Bolsa Família e aqueles que recebem pensão alimentícia também serão contemplados.

A primeira parcela corresponde à metade, ou 50%, do salário bruto. A segunda parcela, a ser paga até o dia 20 de dezembro. Para aqueles que foram contratados ao longo do ano, o benefício será proporcional ao número de meses trabalhados até a data do pagamento.

Para quem está no vermelho, especialistas sugerem que o benefício seja poupado ou usem para quitar dividas e assim sair do vermelho. Para quem tem dívidas menores que os valores recebidos no 13º, a dica é fazer um enfrentamento direto, usando a grana para quitar essas pendências por completo. Isso irá aliviar o orçamento dos próximos meses. No caso de quem tem dívidas maiores do que os salários extras são importantes tentar negociar com os credores uma maneira de diminuir o tamanho da dívida com o uso do 13º. Por exemplo, podem-se pagar mais parcelas de uma compra juntamente, diminuindo os juros e, por consequência, o valor final que seria pago.

Já para quem está no azul, as festas de final de ano, como Natal e Réveillon acabam gerando gastos com alimentos e presentes. Por isso, se o 13º ficou sobrando na conta, aplicar no lazer de final de ano é uma boa. Para os mais conservadores e preocupados com as dívidas, o ideal é guardar a grana e esperar os tradicionais impostos anuais, que chegam em breve, como o IPVA e o IPTU ou material escolar.

Em pesquisa feita pelo jornal O Regional a maioria das pessoas vai utilizar 13º para pagar o IPTU e IPVA. Uma pequena parcela vai utilizar o dinheiro para viajar e uma pequena fatia vai utilizar para compras de final de ano.

Ariane Pio

Da Reportagem Local