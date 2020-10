Como está a sua autogestão para o novo mundo?

Com mais de 105 mil mortes no total, cerca de mil óbitos e 45 mil novos casos por dia, a Covid-19 segue ameaçando de modo grave a saúde pública, os brasileiros e a economia do País, que, segundo a prévia do PIB, divulgada em 14 de agosto pelo Banco Central, teve queda de 10,94% no segundo trimestre, caminhando para a recessão técnica. Nesse contexto, com o contágio ainda acelerado na maioria dos Estados e em algumas das mais populosas cidades, é desolador observar crescente descuido com as medidas preventivas.

O mundo pós-pandemia recomeçará com muitos aprendizados para o ser humano. Enfrentamos uma das maiores crises da história recente da humanidade. São milhares de vítimas, de desempregados, crianças sem aula, trabalho remoto e economia impactada. Diante desses desafios, começamos a vivenciar um “novo normal” em que um novo protocolo define a forma de como nos relacionamos com outras pessoas.

A expectativa é grande. Todos se perguntam como vai ser essa nova versão, que mundo vão encontrar quando as portas forem abertas. E você, está preparado para encarar como vai reagir aos novos modelos de trabalho, de relacionamento e diversas outras ações após a pandemia? Quais foram os seus aprendizados e o que pode ser deixado para trás?

O novo mundo que vai se abrir diante dos nossos olhos depende exclusivamente do nosso comportamento que fará toda a diferença para haver grandes transformações. A forma como vamos lidar com as novas situações será fundamental nesse processo. Não adianta pensarmos num novo mundo, se a mudança não partir de nós mesmos.

No campo profissional, será preciso adaptar-se ao home office que permanecerá como opção das empresas. Para isso, você vai ter de gerenciar o seu tempo com esse novo modelo de trabalho, principalmente porque há uma sobra nesse tempo, por não haver mais deslocamento, mas há outras mudanças, como alimentação e família em um mesmo ambiente. Como você está trabalhando essas questões internamente?

Você está preparado para lidar com seu chefe à distância? Caso estava acostumado com um chefe que ficava sempre no seu “cangote”, como você está lidando com a autogestão nesse distanciamento? Você vai ser mais proativo? Determinar suas prioridades?

No relacionamento pessoal, também vamos encontrar pessoas que não querem mais contatos físicos por motivos óbvios e como você vai encarar isso? Vai tratar como rejeição ou aceitar o novo estilo de vida da pessoa?

O novo mundo vai exigir mais empatia e mais respeito às novas escolhas daqueles que vão optar por limites mais rígidos do que antes, como uso de máscaras, maior distanciamento, sem beijos e abraços. Portanto, você vai precisar refletir sobre uma série de aspectos para definir quais contribuições vai querer trazer para o mundo. É hora de pensar como seu comportamento de fato vai reconfigurar e transformar tudo o que não estava funcionando em oportunidade de recomeçar.

Karin Panes

treinadora, master coach especialista em Psicologia Positiva e Neurocientista e

CEO da Ato Solutions, empresa especializada em Consultoria, Treinamento e Desenvolvimento Humano.

