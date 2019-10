Como Desenvolver Atividade Com Os Filhos Na Jardinagem

Nesta semana que está próxima do dia das crianças, a garotada da cidade muitas vezes se encontra afastada do verde e a jardinagem pode constituir uma forma delas descobrirem a natureza e iniciarem um curioso passatempo. A paisagista Ágata Leila Candido deu dicas de como as crianças podem desenvolver atividades com jardinagem e se conscientizarem desde pequenos sobre a natureza e preservação.

Ágata sugere em plantar um pequeno jardim num aquário sem água. “ Basta colocar no fundo alguns cacos ou areia grossa e cobrir com terra e até 5 a 6 cm de altura. Em seguida, é só semear ou plantar o que quiser”.

Segundo a paisagista as crianças adoram criar coisas usando suas próprias mãos. “Jardinagem é uma atividade muito interativa e envolvente que deixa as crianças felizes e, além disso, as ensinam mais sobre alimentos saudáveis, plantas e muitas outras coisas”.

Dessa forma existe melhor maneira de mostrar as crianças à importância da natureza, os deixando plantar os alimentos e os mesmos cuidarem da própria hortinha? Não. Além disso, isso as diverte e ajudam no desenvolvimento das mesmas. E o melhor, é fácil, eles podem plantar em um jardim, em um vaso, em um cubículo de terra.

De qualquer modo, as crianças irão gostar de ver os “frutos” de seu trabalho. A paisagista contou que começar com algo pequeno, floreiras ou outros recipientes, por causa do seu pequeno tamanho pode vir a ser uma decoração de luxo para jardins. Caso preferir use caixinhas de leite ou coisa parecida, corte seu topo e use-os como plantadores. Deixe uma área onde as crianças possam escavar, mesmo após o plantio. Isso é muitas vezes a parte favorita da jardinagem para crianças. Outra dica é procurar por minhocas na terra, as crianças vão achar muito interessantes e engraçadas e os pais podem ensinar a importância da minhoca para a planta.

E por último e não menos importante, compre ferramentas para crianças em uma loja de brinquedo ou coisa parecida. Pás, caminhões de brinquedo e afins serão bem-vindos. Tente encontrar ferramentas que pareçam reais, assim as crianças vão se sentir como verdadeiros jardineiros. Colheres de plástico funcionam muito bem em floreiras. “As crianças adoram coisas exageradas, então plante flores enormes, como o girassol, vegetais e plantas pequenas, como o tomate. Plante flores perfumadas ou ervas como peônias, lavanda, menta ou abacaxi. Mostre a seus filhos como esfregar as ervas entre os seus dedos para obter um aroma muito bom” finaliza Ágata.

Ariane Pio

Da Reportagem Local