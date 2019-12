Como Descartar Vidro Quebrado Com Cuidado E Segurança

Quando alguma coisa de vidro quebra na sua casa, o que você faz com os cacos? Se você simplesmente recolhe o vidro quebrado e joga tudo no lixo comum, fique sabendo que você não está fazendo isso do jeito correto.

O vidro quebrado deve ser descartado no lixo reciclável quando se tratam de vidros que podem ser reciclados, como embalagens de cosméticos e de comida, por exemplo. Além disso, é preciso tomar alguns cuidados especiais para evitar que as pessoas que trabalham recolhendo o lixo das ruas terminem feridas.

E não é só com esses pontos que você deve se preocupar na hora de jogar fora os cacos de vidro. Saber se o vidro quebrado ou qualquer outro material que você esteja colocando no lixo é reciclável ou não também é sua responsabilidade e faz parte do descarte consciente, já que esse tipo de material leva mais de 10 mil anos para se decompor na natureza.

Saiba como descartar vidro quebrado com segurança: Envolva os cacos de vidro em várias folhas de jornal ou plástico bolha e coloque em uma caixa de papelão. Corte uma garrafa pet, deposite o vidro quebrado dentro dela e lacre as duas partes com fita adesiva, para que não corra o risco de desencaixar e abrir. Embalagens de bebidas, alimentos, medicamentos e cosméticos, mesmo quebradas, devem ser descartadas junto com o lixo reciclável. Mas, claro, tenha o cuidado de escrever no pacote que o conteúdo é vidro quebrado. Monitores de TV e computador são lixo eletrônico. Eles não podem ser descartados com o lixo comum, nem mesmo com o reciclável. O correto é devolver o equipamento ao fabricante ou buscar informações sobre locais que fazem essa coleta em sua cidade. Lâmpadas fluorescentes só podem ser descartadas em locais específicos, devido seus resíduos tóxicos. Antes de descartar esse tipo de vidro quebrado, busque informações sobre os locais corretos de descarte de lâmpadas em sua cidade. Agora, no caso de lâmpadas incandescentes, o descarte pode ser feito no lixo comum, pois não podem ser recicladas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local