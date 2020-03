Comitê de Humanização do HUSD Destaca a Importância da Doação de Sangue

A vida de todo ser vivo pulsa a cada batida do seu coração. Pensando nisso, o Comitê de Humanização do Hospital Unimed São Domingos (HUSD) lançou a campanha “Ação que vem do Coração. Doe Sangue, Salve Vidas”, que tem por objetivo o incentivo à solidariedade e a conscientização para a importância da doação contínua.

Para o diretor de Desenvolvimento da Unimed Catanduva, Matheus Schuerewegen, a ação intensifica o sétimo princípio do cooperativismo voltado ao olhar para a comunidade. “Trabalhamos de forma constante para promover saúde e provocar ações em que a comunidade tem o poder de agir para o bem comum de todos”, comentou. “É comum ocorrer um aumento de doações em época de campanhas. Porém, ao longo do ano o estoque do banco de sangue fica desabastecido. Por isso, temos que lembrar que a doação precisa ser contínua”, ressaltou a gestora da agência transfusional do HUSD e membro do comitê, a biomédica Jéssica Simiel.

Para reforçar a campanha, foram criadas peças publicitárias como folders, post e banner com orientações sobre a doação, preparo e onde doar. As peças estão sendo divulgadas nas mídias oficiais da cooperativa Unimed Catanduva e estão disponíveis nos principais pontos de atendimentos da operadora e na unidade hospitalar.

Até mesmo quem não pode doar tem como contribuir. Basta ajudar a propagar a informação de utilidade pública. “Não é fake news, é uma ação de responsabilidade e de respeito para com o outro”, finalizou Jéssica.

Onde doar?

Se você estiver bem de saúde, com idade entre 16 a 69 anos e pesa mais de 50kg, procure o Hemonúcleo Catanduva, na rua 13 de maio, 974, no centro de Catanduva. O atendimento é de quarta a domingo, das 7 às 13 horas. Outras informações no telefone (17) 3522-7722.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local