Comitê De Cirurgia Segura Do Hospital Emílio Carlos Promove Ações Em Parceria

O Comitê de Cirurgia Segura do HEC – Hospital Emílio Carlos, por meio de uma parceria com os setores de Gerenciamento de Risco, Núcleo de Educação Continuada, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, Ambulatório e Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, realizou diversas ações de orientação a respeito de paciente cirúrgico para médicos, médicos residentes, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, equipe multiprofissional, pacientes e acompanhantes.

Durante as realizações, foram feitos treinamentos e a apresentação do Manual do Paciente Cirúrgico para as equipes e orientações aos acompanhantes na sala de espera do Centro Cirúrgico, bem como a entrega do material e esclarecimento de dúvidas.

“A ação principal foi a apresentação de vídeo, produzido pelo Setor de Marketing da Fundação Padre Albino, com a participação do Dr. Emil Tannous Elias, médico coordenador do Centro Cirúrgico do HEC, sobre a paramentação cirúrgica e o preparo pré-operatório das mãos. O vídeo ficou à disposição dos cirurgiões, anestesistas, médicos residentes, alunos, estagiários e colaboradores no período de 9 a 12 de setembro”, informa a nota oficial da Fundação Padre Albino.

A enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, Rosana Marcelino Braz, e os membros do comitê, ainda pontuaram: “Estas ações fazem parte de cronograma pré-estabelecido pelo Núcleo de Segurança do Paciente do HEC, a fim de fortalecer as metas internacionais de segurança através dos comitês. A segurança do paciente é uma prioridade global de saúde, que deve ser trabalhada para garantir a qualidade da assistência prestada”.

“As ações contaram com o apoio das enfermeiras Adriana de Melo Ezequiel, Juliana Dias, Stefani Duarte, Mayara Neves, Joyce Bessane, Rosana Marcelino Braz, Natália Salvador Banhos e Eliane Silmara Zirondi, das técnicas de enfermagem Claudete Aparecida Mendes, Luciana Binatti Félix e Luisa Martins, dos colaboradores do SESMT Rodrigo Manzoni, Carlos Henrique Ornellas, Marília Cecília Diniz e Ronaldo da Silva Costa, e do colaborador do Marketing Raphael Pirolla”, finaliza a nota, em agradecimento.

Da Reportagem Local