Comitê de Catanduva Recebe Doações Para Auxiliar no Combate a Covid-19

Empresários e a população em geral tem se mobilizado para auxiliar no combate ao coronavírus. O Comitê de Apoio Administrativo ao Enfrentamento da Pandemia do Covid-19 recebeu a doação de 832 máscaras de tecido do Centro de Educação Técnico (CETEC) e 100 litros de álcool líquido 70% da Usina São Domingos.

A Prefeitura de Catanduva convida os munícipes e empresários a realizarem doações. Entre os itens prioritários, no momento, estão máscaras cirúrgicas, máscaras N95, avental descartável, touca descartável, luvas de procedimento, álcool 70% (líquido) e álcool 70% gel.

O Comitê é responsável por fiscalizar o cumprimento de medidas impostas para o controle do coronavírus, além de coordenar compras de materiais de limpeza e de higienização, entre outras atribuições. Os interessados em contribuir devem entrar em contato em apoiocovid19@catanduva.sp.gov.br. A Prefeitura de Catanduva criou um canal de informação direto com o cidadão para evitar as chamadas fake news – notícias falsas. O conteúdo completo está na página especial www.catanduva.sp.gov.br/coronavirus.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

