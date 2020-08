Comissões da OAB Pedem Medidas de Prevenção em Casas de Permanência de Idosos

As comissões de Defesa dos Direitos Humanos e do Direito do Idoso e da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Catanduva encaminharam ofício ao Ministério Público solicitando que sejam adotadas novas medidas de prevenção a Covid-19 em casas de longa permanência de idosos.

O documento foi protocolado ontem diretamente na promotoria de Saúde Pública, aos cuidados da promotora Cynthia Casseb Nascimben Galli.

No ofício, os coordenadores das comissões, Caio Marcelo Bastos Martani e Maria Julia Martani, argumentam que diante da gravidade em que Catanduva se encontra com quase a totalidade de leitos de enfermaria e de UTI ocupados e depois de acompanharem que 11 idosos e três colaboradores do Lar São Vicente de Paulo testaram positivo para Covid-19, incluindo dois óbitos, sabendo ainda que os idosos estão no grupo de mais vulnerabilidade quando se trata da contaminação pela Covid-19, novas medidas de prevenção devem ser adotadas pelo município e pelas instituições que prestam esse serviço de atendimento a idosos.

“Assim por entendermos que Catanduva é uma cidade onde existem diversas instituições de longa permanência para idosos, e que se por ventura, a contaminação se estender a todas elas, teremos um colapso em nosso sistema de saúde já debilitado, podendo causar incalculáveis óbitos, acreditamos na importância de adotarem medidas preventivas para contenção da propagação do vírus nesses locais”, informam no ofício.

O documento traz ainda uma série de propostas para serem implementadas no município. Como a desinfecção por empresa especializada em todas as instituições; que seja criado um grupo de profissionais da saúde para monitoramento e avaliação semanais das casas de longa permanência, testes serem realizados em todos os internos sempre que houver caso positivo da doença, solicitar que todas as instituições apresentem planejamento e locais apropriados para o isolamento dos internos infectados ou que apresentem quaisquer sintomas e que, se a instituição não tiver condições de promover esse isolamento, que este seja realizado pela Secretaria de Saúde com transferência para um local disponível pela pasta.

São Vicente de Paulo

Em nota, a diretoria do Lar São Vicente de Paulo se manifestou sobre os casos confirmados da Covid-19 na instituição. Afirmou que desde março, quando foi decretada a quarentena, as visitas à entidade estão proibidas, até mesmo para familiares. “Informamos, porém, que tão logo identificado o primeiro caso, imediatamente, as autoridades foram comunicadas, como Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Vigilância Sanitária e Ministério Público, e se determinou a realização de exames em todos os idosos, residentes e funcionários da entidade. Os idosos que testaram positivo para o COVID-19 foram colocados em área de isolamento na própria instituição e estão sendo acompanhados diuturnamente por uma equipe de saúde, de acordo com o Plano de Contingência elaborado. As famílias destes idosos foram devidamente avisadas pela entidade. Os outros idosos, não infectados, testados negativos para o COVID-19, estão em outra área totalmente diversa, dentro da própria entidade, e também, por precaução, estão em isolamento, muitos em seus quartos privativos”.

