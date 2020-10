Comissão de Ética Publica Edital de Notificação e Abre Prazo de Defesa de Paraná

A Comissão de Ética e de Decoro Parlamentar da Câmara de Catanduva publicou ontem no Diário Oficial do Município o edital de notificação ao vereador Wilson Aparecido Anastácio, Wilson Paraná, sobre o prazo de defesa dentro do procedimento de investigação originado por representação e pedido de cassação do mandato. No mesmo processo também deve apresentar defesa o vereador Aristides Jacinto Bruschi, Enfermeiro Ari, que foi notificado ontem pela manhã, depois de comparecer à Câmara.

Os vereadores agora tem prazo de cinco dias corridos para apresentarem suas defesas sobre a representação elaborada.

No edital, os membros da Comissão de Ética alegaram que a publicação foi necessária diante de tentativas frustradas de encontrar Wilson Paraná em seu endereço ou no prédio do Legislativo.

A representação formulada se baseia no julgamento em 2ª instância de processo na qual os dois parlamentares foram condenados por improbidade administrativa. A ação resultou na condenação dos dois vereadores e outros dois ex-integrantes do Legislativo na chamada rachadinha (pegar para si parte dos salários dos assessores).

O Tribunal de Justiça manteve a sentença inicial e os advogados dos vereadores recorrem agora na esfera federal.

A representação é de autoria de um feirante de Catanduva, atualmente pré-candidato ao cargo de vereador, Rodrigo Antonio de Souza.

“A referida prática fere a imagem da Câmara de Catanduva como um todo e tipifica a prática de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo confiado pela população catanduvense aos representados, que abusaram das prerrogativas inerentes aos mandatos de vereador por eles preenchidos”, afirma o representante no documento.

O documento foi protocolado no mês passado.

Karla Konda

Editora Chefe