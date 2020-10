“Cometas: Viajantes Do Espaço”, Próxima Palestra Do IFSP De Catanduva

Nesta sexta-feira (09) às 19h30 o Instituto Federal de Catanduva vai realizar uma palestra sobre cometas. Intitulada “Cometas: Viajantes do Espaço”, a palestra será ministrada pelo professor e astrônomo Angelo Pulici.

O evento é aberto a toda a comunidade. Para assistir, basta clicar no link meet.google.com/daf-csgj-yir.

A palestra é mais uma das ações do “Astronomia Para Todos”, projeto vinculado à Coordenadoria de Extensão do Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva, que, ao longo do ano, vem realizando ações para promover a educação e a popularização da ciência e da astronomia.

Para mais informações, curta nossa página Astronomia – IFSP/Catanduva e acompanhe também a página do IFSP Câmpus Catanduva para saber mais das ações e projetos desenvolvidos pelo IFSP – Catanduva.

Todos os interessados estão convidados a participar, inclusive o IFSP de Catanduva está cada vez mais abrindo portas para esse tipo de assunto, que deixa muita gente, desde jovem até adultos, bem intrigados e cheios de curiosidades.

Ariane Pio

Da Reportagem Local