Comércio Volta Atender em Horário Normal a Partir de Hoje

Com a permanência de Catanduva na fase Amarela do Plano São Paulo, o comércio na cidade pode agora ampliar seu horário de atendimento preferencial. As vendas poderão ser realizadas em horário normal, das 8 horas às 18 horas, a partir de hoje.

Aos sábados, os estabelecimentos poderão abrir das 08 horas às 13 horas, podendo ser ampliado até às 17 horas, somente através do acordo coletivo entre os sindicatos que defendem as categorias.

Medidas de segurança, como capacidade de pessoas, uso de máscaras, utilização de álcool em gel também permanece.

O comércio de rua passa atender em seu horário normal e o mesmo segue também nas lojas do shopping.

Em Catanduva, as lojas do Garden Shopping atenderão de segunda a sábado, das 11h30 às 21h30 e aos domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação também atenderá em novo horário de segunda a domingo das 12h às 22h, o consumo no local será permitido com 40% da capacidade. Os cinemas permanecem fechados.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local