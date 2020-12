Comércio Tem Pouco Movimento e Chuvas Atrapalham As Compras De Natal

Na segunda semana do horário estendido devido o Natal no comércio de Catanduva, o jornal O Regional saiu às ruas do centro para conferir como anda o movimento de pessoas e as vendas no comércio.

Na semana passada (30), o comércio começou a ficar aberta até às 22h, com isso a prefeitura montou a casinha do Papai Noel na pérgula, mas sem a presença do Noel, ele mesmo está passando em cima de um carro para evitar aglomerações e continuar a abrilhantar a data.

Sendo assim, a decoração natalina foi pouco difundida nas ruas e até mesmo nas vitrines das lojas, a chuva também atrapalhou vários dias da semana e promete continuar nesta semana como aconteceu ontem (14). Já outro motivo de vazio nas ruas e lojas do centro é o valor dos produtos principalmente dos eletrodomésticos e móveis.

Conversamos com uma atendente de uma loja de produtos eletro e móveis ela contou que o valor subiu assustadoramente e isso fez com que o consumidor fugisse do comércio, até porque neste ano de pandemia e pouco dinheiro, as pessoas estão pensando bem antes de entrar em contas principalmente as que dividem no cartão ou carnê dos estabelecimentos.

Já conversando com uma pessoa que estava na loja, ela conta que está mesmo tudo muito salgado depois do Black Friday, exemplificando que o guarda-roupa que ela viu na época estava por R$ 1.200, agora está por R$ 3.200.

Mesmo assim, muitos comerciantes ainda esperam que na próxima semana, que é a ultima, do comércio aberto antes do natal, muitas pessoas possam comparecer no centro e ter um aumento nas vendas para presentes de natal, se a chuva cooperar.

Ariane Pio

Da Reportagem Local