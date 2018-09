Comércio Tem Maior Geração de Emprego em Cinco Ano

O comércio de Catanduva teve a maior geração de emprego dos últimos cinco anos para agosto. Foram 49 postos de trabalho gerados só no mês passado, conforme apontam dados divulgados ontem (21) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O resultado é o dobro do visto em agosto de 2017, quando menos de uma vaga de emprego foi criada no setor (24). Nos anos anteriores, o comércio registrou baixas e mais baixas, chegando a saldo negativo por três anos consecutivos. Começou em 2014 com vagas finalizadas, seguido de 25 postos de trabalho encerrados em 2015 e 74 em 2016, que teve os maiores efeitos da crise financeira. Em 2013 foram 63 empregos formais o melhor desempenho em seis anos.

Apesar dos números positivos no mês passado, no acumulado dos oito primeiros meses de 2018, o setor continua com resultado negativo, chegando a 451 empregos formais à menos. O que também mostra que esse é o pior desempenho entre sete setores analisados no levantamento. Nos últimos 12 meses, o saldo também é negativo, só que com número menor, chegando a 129 funcionários demitidos.

A realidade de 2018 é diferente da vista em 2013. Isso porque, no acumulado dos oito primeiros meses daquele ano, foram 10 empregos formais. Apesar de não ser tão expressivo quanto outros setores, fechava no “azul”. Já no acumulado de 12 meses, foram 498 postos de trabalho o segundo melhor desempenho na época, perdendo apenas para o de serviços (530).

Segundo melhor resultado

No país, o resultado também é positivo no comércio. O mesmo levantamento mostra que o visto no mês passado foi o segundo melhor desempenho do ano, ficando atrás apenas do de serviços, que contratou 66 mil pessoas. No comércio, foram mais de 17 mil vagas abertas, principalmente no comércio varejista. Em terceiro aparece a indústria de transformação que criou 15 mil empregos formais, principalmente pelo impulso da indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico, indústria química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria e indústria mecânica.

No total, o Brasil gerou 110 mil novas vagas de emprego. Aumento de 0,29% em relação ao mês anterior. O desempenho foi resultado de 1.353.422 admissões e de 1.242.991 desligamentos. Com isso, o estoque de empregos no país também aumentou e chegou a 38.436.882 vínculos.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local