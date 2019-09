Comércio Prepara Estoque Para Venda Do Dia Das Crianças

O comércio já está aquecido e abastecido nas lojas de brinquedos para o Dia das Crianças. As novidades não param de chegar às prateleiras que enchem os olhos do consumidor principal: as crianças. Já os pais estão pensando mesmo no valor a ser investido.

Além disso, os adultos compram presentes para seus filhos e também sobrinhos e filhos de amigos. Esse é um período em que muitas pessoas aproveitam para serem solidárias e presentearem crianças carentes.

A vendedora Amaris Nogueira conta que o atendimento é essencial para uma boa venda onde os pais sempre levam o que a criança pede, e o vendedor deve estar atendo em promover um bom atendimento. Amaris disse que trabalha na loja há cinco anos e como sempre no começo de Outubro cresce o número de clientes e esvaziam-se rápido as prateleiras e estoque.

Os brinquedos que mais saem nessa época das crianças são as bonecas e para os meninos bonecos de personagens em ação, mas outro brinquedo bem mais em conta que sai o ano todo e foram feitos inúmeros pedidos: o slime.

“Temos estratégias para chamar bem a atenção do cliente como uma bela vitrine com os melhores brinquedos do momento, parcelamento em cartão e divulgação por meio de rede social, também na semana que antecede o Dia das Crianças contratamos um pipoqueiro e para aqueles que comprarem na loja os brinquedos daremos um brinde como mimo” finaliza o gerente da loja, Jesus Silva.

Tem alguns pais que não gostam de dar brinquedos e sim roupas ou sapatos. Por isso, o comércio dessa área também está fazendo promoções e divulgações. Segundo Gustavo Nunes, pai de Julia e Pietra, os sapatos vão ser a escolha dele e da esposa para o dia das crianças de 2019. “Preferimos dar sapatos, mas tem um apetrecho que vem junto um brinquedo assim ganhamos dos dois lados, elas têm o brinquedo e nós já garantimos o calçado” finaliza Gustavo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local