Comércio Já Está Se Preparando Para Venda De Finados

O próximo feriado nacional será Dia de Finados e o comércio já começou a expor em suas lojas flores, vasos e velas para aqueles que fazem uma homenagem às pessoas falecidas, o carro chefe sem sombra de dúvida são as flores. Em Catanduva, lojistas estão otimistas para as vendas deste feriado.

O proprietário em uma floricultura que trabalha com atacado e varejo, Antônio Galgion conta que é esperado neste ano um aumento de 40% nas vendas de crisântemos e palmas, que são as flores mais procuradas na data. “Me preparei pra vender cerca de mil dessa flores e vasos nesta época, mas só vou saber mesmo um dia antes ou no dia do feriado onde costumo vender também na porta do cemitério”, disse o proprietário. As flores naturais são mais caras e duram menos e custam cerca de R$ 25.

Em pesquisa em lojas de flores artificiais, as de plástico, os preços variam de R$ 2 a R$ 8 o galho da flor. Em uma dessas lojas pesquisas, um dos lojistas contou que espera que as vendas melhorem o mês de outubro já que a venda no comércio está bem parada depois do dia das crianças, ele já aproveitou e também já está expondo os enfeites de natal para ver se os consumidores possam antecipar as compras para os apetrechos e quem sabe com mais tempo vender mais até o natal.

O empresário espera vender todas as flores e o estoque da loja e finalizou dizendo que as pessoas deixam para ultima hora. “Só vamos saber como será as vendas uns dois dias antes do feriado, pois os clientes tem a tendência de deixar para última hora, mas acredito que será como ano passado vai vender bem”.

Em outra loja tem até uma das vendedoras faz o arranjo da maneira que o cliente quer, isso ajuda ainda mais atrair clientes, segundo o estabelecimento.

Ariane Pio

Da Reportagem Local