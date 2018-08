Comércio Funcionará Em Horário Especial Nesta Quarta – Feira

Nesta quarta-feira (8), dia dedicado a São Domingos, padroeiro da Cidade Feitiço, o comércio de Catanduva funcionará em horário especial. O comércio de rua estará aberto das 9h às 13 horas. Os supermercados, minimercados, e hipermercados ficarão disponíveis das 8h às 13h. As lojas que funcionam no Garden Shopping Catanduva ficarão abertas das 14h às 20h. Os horários foram repassados pelo Sincomercio.

No caso do comércio local, estarão abertas somente as empresas que solicitaram a abertura através de requerimento conforme estabelece a convenção coletiva de trabalho.

A unidade do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) em Catanduva, integrada ao Poupatempo, não prestará atendimento ao público neste dia. O posto volta a funcionar normalmente na quinta, 9 de agosto, em seu horário regular, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados das 8h às 12h.

Os atendimentos relacionados ao Paço Municipal também estarão indisponíveis, com retorno das atividades na quinta-feira (9).

Outros setores da prefeitura, tais como, Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA), Central de Ambulância; SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Secretaria Municipal de Saúde); Serviços de Captação e Distribuição de Água da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC), inclusive plantões de reparos de ramais de água e esgoto, coleta, fiscalização e análise de água; Empresa Funerária do Município de Catanduva; Cemitérios; Guarda Civil Municipal; Agentes Fiscais de Trânsito (Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos); Rodoviária; e, naqueles em que haja funcionários que exercem atribuições correspondentes às funções de vigilância trabalharão normal.

PREVISÃO DO TEMPO

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o feriado promete ser de sol e muitas nuvens, com mínima de 18° e máxima de 32°. Os próximos dias que seguem o final de semana também apresentam previsão de sol com nuvens.

Da Reportagem local