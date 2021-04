Comércio de Catanduva Volta Atender Com Presença de Cliente na Porta da Loja

Catanduva entrou nesta segunda-feira (12), na Fase Vermelha do Plano São Paulo de Flexibilização. Com isso, as medidas já contidas no Decreto Municipal n° 7965, de 05/03/2021 voltam a ser praticadas. Demais normas para determinadas atividades nesse novo ciclo, constam no Decreto Municipal n⁰ 7986/2021 editado e publicado no dia 12.

As regras: Lojas de materiais de construção voltam a atender presencialmente; Comércio em geral é liberado o sistema take away; Escolas de cursos livres podem atender presencialmente, observadas as regras para escolas particulares. Bares, restaurantes e congêneres podem entregar os pedidos no balcão. Consumo no local permanece proibido.

O jornal O Regional percorreu as ruas do centro para ver como está o funcionamento e as opiniões dos lojistas e clientes.

Em conversa com um proprietário de uma loja de roupas, ele disse que não entende como pode haver ter cultos e não pode lojas ficar aberta para público, supermercados que lotam nos sábados e dias de pagamento, assim ele explica que uma pessoa que entra na loja não fica mais que meia hora, quando esta comprando, deveria ainda manter o numero de pessoas limite dentro do estabelecimento, pois os lojistas sempre seguiram o uso de álcool em gel e permanência de máscaras dentro da loja. Ainda em outra loja, uma cliente conta que não sabe como usar whatzaap para compras, e espera que volte logo o atendimento presencial.

Ariane Pio

Da Reportagem Local