Comércio de Catanduva vai atender em horário especial no Dia dos Namorados

O Sindicato do Comércio Varejista e Lojista (Sincomercio) de Catanduva divulgou horário para atender os consumidores que pretendem comprar presentes para o Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho. As lojas estarão abertas das 8h às 17h, aproveitando a data comemorativa e também a queda na temperatura. Muitos consumidores aproveitam esse período para renovar o guarda-roupa para os dias de Inverno.

Os empresários que tiverem interesse em trabalhar no dia 12 de junho devem procurar a entidade patronal com antecedência para solicitar a adesão.

O Sincomercio ressalta que o empresário que optar pela abertura no feriado deverá cumprir as normas previstas na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), como pagamento de horas-extras, concessão de folga compensatória, vale-transporte e alimentação.

Os estabelecimentos devem seguir todos os protocolos sanitários contra a covid-19, tais como: uso obrigatório da máscara de proteção, disponibilização de álcool em gel e atendimento presencial com 40% de ocupação dos estabelecimentos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local