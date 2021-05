Comércio de Catanduva Poderá Atender Até às 18h a Partir da Próxima Semana

O Sindicato do Comércio Varejista e Lojista (Sincomercio) de Catanduva anunciou ontem (29), que as lojas poderão atender das 8h às 18h. A ampliação do horário entrará em vigor na próxima segunda-feira (03).

Todos os protocolos sanitários contra a Covid-19 devem ser seguidos pelos lojistas, tais como: o uso obrigatório de máscara de proteção, disponibilização de álcool em gel e a ocupação de 25% da capacidade de cada estabelecimento.

O horário foi ampliado após a divulgação do Governo Estadual na última quinta-feira (28), que estendeu o atendimento presencial das 6h às 20h, a partir do dia 1º de maio. Anteriormente, a Fase de Transição, em vigor em todo o estado, permitia o funcionamento apenas das 11h às 19h.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local