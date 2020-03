Comércio de Catanduva Não Adere a Campanha do Dia do Consumidor

O dia do consumidor é no dia 15 de março, mas como a data cai num domingo a data foi transferida para hoje (13) para que os consumidores pudessem aproveitar melhor os descontos e preços acessíveis que as lojas, seja online ou física e supermercados dão neste dia.

Mas, em Catanduva são poucas lojas que aderiram ao desconto para os clientes, já os supermercados estão dando um bom desconto nos produtos e alimentos.

Para a empresária Aline, que tem uma loja de roupas no centro de Catanduva, o consumidor está ainda pagando IPVA, IPTU, outras contas e ela sentiu que não era momento de fazer propaganda para essa data, para ela o melhor momento para dar descontos será próximo a festa de rodeio onde aumenta as vendas. Mas Aline disse que se o cliente pagar a vista em dinheiro ele sairá com desconto de 5% na compra.

Ainda no centro, numa loja de móveis e eletros, o vendedor disse que os descontos especiais estão no e-commerce da loja, em compras feitas pela internet direto do aplicativo da empresa. Por lá, o produto sai bem mais em conta com opção de entrega da transportadora ou retirar na loja.

Já em redes de supermercados bem famosos os descontos nos alimentos são grandes atrativos principalmente se os consumidores terem o aplicativo da rede os descontos chegam de 10% a 35%, mas com quantidade de produto por cliente.

O Dia do Consumidor – A data foi criada em 1962 pelo ex-presidente norte-americano John Kennedy e começou a ganhar visibilidade no Brasil principalmente a partir de 2014. Cada vez mais relevante no mercado, a campanha é considerada uma Black Friday do primeiro semestre por conta do alto potencial.

Ariane Pio

Da Reportagem Local