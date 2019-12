Comércio De Catanduva Continua Com Otimismo Na Segunda Semana Para O Natal

As compras de Natal estão aquecendo o comércio de Catanduva. Pesquisa realizada jornal O Regional mostrou que o crescimento nas vendas de 2019 está bem melhor que as vendas do ano passado e o otimismo dos comerciantes também estão aumento.

Segundo a pesquisa, os donos de lojas de vestuário e acessórios lideram o ranking de empresários mais otimistas, com estimativa de crescimento nas vendas de 17,8%. Em segundo lugar, vêm calçados (10,5%) e ótica (9,8%). O preço dos presentes varia de acordo com o setor, o valor médio deles vai ficar em torno de R$ 300. Os empreendedores usarão a criatividade na decoração natalina, promoções e brindes para atrair clientes. Além disso, os lojistas estão ampliando o estoque até a data.

Proprietário de uma loja de variedades Osvaldo Perez conta que o movimento no estabelecimento cresceu desde o início de novembro. “Muitas pessoas começaram a comprar produtos de decoração para o Natal, e outras estão atrás de presentes. Aumentamos os nossos estoques e contratamos funcionários”, conta. No ramo há 36 anos, o empreendedor se mantém com expectativa positiva para o fim do ano. “Desde o começo do mês, as nossas vendas cresceram cerca de 20%”, calcula.

Já a proprietária de loja de roupas femininas, Aline Souza contou a crise financeira abalou o negócio nos últimos anos, mas desde Black Friday já está sentindo a grande diferença nas vendas principalmente com velhos clientes. “Dispensamos alguns funcionários, e as vendas caíram, no natal do ano passado, não houve aumento nos lucros, mas, neste ano desde Black Friday já sentimos a diferença, e esperamos que agora no final de seja diferente. Até porque estamos nos preparando para isso, com ótima expectativa”, diz. A esperança da lojista é de que o 13º salário leve mais pessoas às compras. “A economia do país ainda está caminhando, mas, a meu ver, não está pior do que no ano passado”, frisa.

Ariane Pio

Da Reportagem Local