Comércio de Catanduva Atenderá Presencial e Com Mesmo Horário a Partir de 2ª-Feira

O governo de São Paulo divulgou a fase de transição que começa a vigorar nesta segunda-feira (19) em todo estado e com isso somente comercio e igrejas voltar a funcionar. No caso do comércio, o horário instituído foi das 11h às 19h.

Já em Catanduva o horário não seguirá os padrões do governo do estado, segundo o Sincomercio, a Prefeitura de Catanduva foi atendido o pedido dos próprios comerciantes que liberaram o comércio de rua voltar a atender de forma presencial das 09h às 17h (seg à sex), das 8h às 13h (sáb) a partir desta segunda-feira (19), isto é o mesmo horário que estava sendo praticado antes da nova fase.

O Sincomercio ainda ressalta que as atividades comerciais do comércio de rua estão inclusas no período de flexibilização da Fase Vermelha, conforme anunciou o Governo do Estado de São Paulo.

Em Catanduva, os comerciantes poderão abrir suas portas das 09h às 17h respeitando a ocupação de 25% da capacidade do estabelecimento, mantendo aplicação rigorosa dos protocolos sanitários.

Ariane Pio

Da Reportagem Local