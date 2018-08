Comércio Acumula Saldo Negativo de 441 Funcionários em Catanduva

O comércio de Catanduva acumula saldo negativo de 441 funcionários no período de janeiro a junho deste ano. Os dados ainda fazem parte dos reflexos da crise financeira que afeta todo o país. A dica da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) é de que planejamento seja feito no setor para as possíveis contratações do segundo semestre. A Federação aponta que a fraca intenção de consumo das famílias deve afetar o ritmo das vendas. Outras questões como os reflexos da paralisação dos caminhoneiros na economia e as eleições que serão realizadas em outubro também criam um ambiente de incertezas que deve seguir até o fim do ano.

Nesse segundo semestre, também estão datas importantes para o setor como a Black Friday e o Natal. Um crescimento nas vendas nesses períodos deve ser analisado com prudência pelo empreendedor. A recomendação da Federação é de que em caso de aquecimento nas vendas durante essas datas comerciais, seja feita a análise para saber se esse crescimento é sustentável ou pontual.

“A instabilidade econômica provocada pelo desabastecimento e pelas incertezas em ano eleitoral refletiram na geração de empregos com carteira assinada em maio. O varejo paulista eliminou 1.791 empregos encerrando o mês de maio com um estoque de 2.061.288 vínculos empregatícios com carteira assinada”, informa a Fecomercio.

Segundo a Pesquisa de Emprego no Comércio Varejista do Estado de São Paulo (PESP Varejo), realizada mensalmente pelo setor, seis dos nove segmentos analisados eliminaram postos de trabalho. Os destaques negativos ficaram com os setores de materiais de construção (-816 vagas) e lojas de vestuário, tecidos e calçados (-868 vagas). As farmácias e perfumarias impediram um resultado geral pior, com abertura de 694 novas vagas.

O comércio varejista também registrou mais desligamentos do que admissões em 12 das 16 regiões avaliadas, com destaque para as regiões de Jundiaí (-504 vagas) e da Capital (-432 vagas). Na contramão, o varejo da região de Osasco liderou a criação de postos de trabalho, com 486 vagas.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local