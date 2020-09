Comerciantes Locais Estão Otimistas Sobre Vendas Para Dia das Crianças

Mesmo com a crise causada pela pandemia, a data do Dia das Crianças vem chamando a atenção, pois é uma data que o comÉrcio vende muito bem. Faltando menos de 13 dias para a molecada ganhar presente e se divertir, o comércio está bem otimista depois de tanto tempo em pequenas vendas.

O setor de lojas de brinquedos está investindo em produtos com preço médio e coloridos, como bonecas Barbie, jogos como UNO e para os meninos bolas de futebol. As piscinas infláveis são outros produtos que as lojas estão apostando devido às altas temperaturas.

Já as lojas de roupas e calçados, estão investindo em kits como blusa que vem com boné ou algum brinde e sandálias ou tênis que vem com bolsas ou brinquedos. Esse setor também esta bem otimista, pois com a abertura de alguns lugares que podem já levar para família passear, e como o isolamento social fez com que muitos pais não comprassem tanta roupa ou sapato por não permitia a saída, agora é a oportunidade de faturar e melhorar o fluxo do caixa.

A recuperação do comercio vai alguns anos, até a volta do normal, mas os comerciantes e empresários estão otimistas principalmente por que a data é logo no começo do mês e além dos pais, existem padrinhos, tios e avós que acabam comprando para presentear a criança.

Ariane Pio

Da Reportagem Local