Comerciantes da Alimentação Decidem Atender de Forma Delivery em Catanduva

Uma reunião foi realizado ontem (09) pelo Comitê da Alimentação Fora do Lar, que teve uma decisão juntamente com o Comandante da Guarda Municipal, Cláudio Manoel da Costa Franco Pereira devido a preocupação sobre altas taxas de covid-19 e com isso decidiram cada comerciante de bares, restaurantes entre outros o critério de atendimento presencial ou delivery.

Segundo o presidente do Comitê da Alimentação Fora do Lar, Gê Lanches explicou que a maioria mais de 80% aderiu a medida e já paralisou desde ontem (09) com os atendimentos presenciais.

Gê ainda explica que até mesmo no dia dos namorados e no domingo, ele lamenta que o dia dos namorados seja a melhor data para receber e encher de cliente o estabelecimento e por esse motivo , colaborar com a saúde publica evitando assim mais pessoas se reúnam no mesmo ambiente. “O nosso trabalho é serio, estamos passando por um momento difícil financeiramente, mas também a vida do nosso próximo deve ser priorizada diante de tantas perdas que estamos sofrendo em nossa cidade e região, garantindo também a vida dos nossos funcionários e colaboradores, clientes.”

O presidente do comitê ainda ressalta que só vão abrir quando a saúde estiver normalizada, essa medida é para bem geral sem o atendimento presencial, mas ainda os clientes podem usar o sistema delivery.

Gê ainda explica que não é uma lei ou regra para todos os comerciantes, somente aqueles que querem colaborar com as medidas para conter o distanciamento e aglomerações e assim quem não quer optar tem a livre disponibilidade de continuar o atendimento presencial.

Ariane Pio

Da Reportagem Local