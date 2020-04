Comerciantes Catanduvenses Começam a Deixar Lojas Físicas Por Falta De Orçamento

Na atual crise de pandemia, os comerciantes de Catanduva já se encontram também na crise econômica. Muitos são pequenos proprietários de lojas de roupas e acessórios onde não tem caixa para sustentar lojas de portas fechadas.

Quem passa pelas ruas do centro já começa a ver lojas vazias que antes eram ocupadas por manequins e produtos expostos. Diversos lojistas optaram por não se endividar e entregar o prédio e realizar o comércio on-line. O jornal O Regional conversou com uma proprietária que saiu de um prédio logo no começo desta semana. Ela conta que sem vendas, sem lucro, logo e não teria como manter o aluguel de proximamente R$ 1.800, além do salário de uma funcionária, água, internet e energia elétrica.

Com medo também do coronavirus, a loja estava vazia e as clientes estavam fazendo pedido por WhatzApp ou rede social. Ela finaliza confessando que também tem medo do endividamento não quer terminar o ano com empréstimos e refinanciamento do que ela já tem. “A melhor opção para dias de crise foi entregar e batalhar como pode nos dias de hoje. Quero deitar na cama e ficar tranquila que não tenho dívidas para pagar.”

Uma estimativa do setor varejista é que os números cresçam em relação a demissões e fechamentos, o setor de grandes empresas já sofrem com demissões e as pequenas e micros empresas tendem a desaparecer até o final de abril.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

