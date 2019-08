Comemorar Mesversário Vira Febre Entre As Mamães

Comemorar todos os meses do bebê é um hábito cada vez mais frequente na rotina das famílias. Foi pensando em facilitar a vida das mães que diversas empresas de festa criaram os kits de mesversário. Eles são bem menos robustos que os oferecidos para uma festa de aniversário, mas sem deixar de lado o capricho. E como a comemoração vai acontecer todo mês, algumas empresas oferecem pacotes de assinatura, com a comodidade de a mãe escolher os itens.

Segundo o decoradora Natalia Espanholi após entender que tipo de comemoração a mãe deseja, sugerimos os temas. Ela pode alugar o kit mensal, o trimestral ou o anual sem sair de casa. Assim sobra mais tempo para ela e o bebê. Além disso, existem outros profissionais como fotografia e docinhos que fornecem esse tipo de serviço.

Roberta Portinario é mãe de Ana Luisa de quatro meses e conta que faz e fará até completar o um aninho da filha. “É muito divertido, um momento que a família se reune para comer e comemorar a vida da minha pequena além de ser um momento magico para mim que posso escolher o tema cada mês e sonhar com o um ano da Ana” termina Roberta.

Já Fabiana Costa é mãe de gêmeos e diz que esse momento tem que ser comemorado, ela que não conseguia engravidar e com muitas tentativas ao médico e tratamento depois de anos conseguiu realizar um grande sonho de ser mãe e assim veio Clara e Túlio. “Meu grande sonho são essas crianças, meus tesouros então comemorar os mesversário é muito gostoso. Todo sacrifício e esperança não têm como não fazer nada. É religiosamente assim, bolo e decoração com tema, docinhos e até fotografia para guardar de recordação” finaliza a mãe.

O kit de decoração básico contém itens essenciais que compõem o kit uma boleira, três peças decorativas e dois suportes para doces.

Fotografia: A sessão de fotos costuma durar 30 minutos e pode ser feita em casa ou no estúdio. As imagens são enviadas em alta resolução para a família. Docinhos: Há opções compostas por bolo de (1 a 1,5 kg), docinhos enrolados (brigadeiro, beijinho e bicho de pé), pirulitos decorados ou pães de mel, à escolha do cliente.

Ariane Pio

Da Reportagem Local