Comemorando 25 anos, Cia Casa Amarela Apresenta Peça Teatral Gratuita Durante Este Mês

O teatro do Sesc Catanduva será palco do espetáculo infantil “Vincent, por um toque de amarelo”. A programação está inclusa na comemoração de 25 anos da Cia Casa Amarela. O espetáculo será apresentando todos os domingos de janeiro, com início a partir de hoje (5), às 10h30, no Quiosque A, com classificação indicativa livre. O teatro é inspirado na vida e obra do pintor pós-impressionista Vincent Van Gogh.

“Estamos comemorando 25 anos da Cia da Casa Amarela, agora em Janeiro. Uma realização rara no Brasil de hoje! 25 anos de resistência com muita poesia, sensibilidade e profissionalismo no teatro para crianças e jovens!”, destacou Carlos Rodrigues, diretor e produtor.

A peça conta a história de Anne, que é uma menina que vive em seu mundo de cores escuras, nervosa, melancólica e revoltada. No dia do seu aniversário foge de casa e, em meio à chuva que se aproxima, resolve se esconder. Encontra uma janela e entra, sem saber, na casa do pintor Van Gogh. Entre eles nasce uma profunda amizade que a transforma, em pouco tempo, iluminando sua vida de amarelo e luzes. Uma bela história sobre amizade e vida.

“Uma das coisas importantes de “Vincent – por um toque de amarelo” é que ele foi o segundo trabalho nosso a ganhar o Prêmio APCA, em São Paulo. Somos a única cia do interior a ter ganho esse prêmio e ganhamos três vezes”, finalizou.

A Cia da Casa Amarela foi criada em 1995, na cidade de Catanduva e é especializada em produção de espetáculos para crianças e jovens. Ao longo de 19 anos recebeu mais de 100 prêmios, incluindo três Associação Paulista dos Críticos de Arte – APCA, três Troféus Mambembe, entre outros. Tornou-se uma referência na dramaturgia e estética no teatro infantil, elogiada pela crítica especializada e público. Apresentou-se em festivais em Portugal, criou e mantém a Jornada de Teatro para a Infância e a Juventude, em Catanduva. A Cia é composta por de Drika Vieira, atriz, dramaturga, diretora e produtora e Carlinhos Rodrigues ator, dramaturgo, diretor e produtor.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local