Comemoração Dos 50 Anos Da Fameca Contou Com Mais De 600 Pessoas No Sábado

No último sábado, dia 12 de outubro, o curso de Medicina UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino (conhecido como FAMECA) encerrou suas atividades de comemoração a respeito de seus 50 anos. Uma das atividades foi denominada ‘Revivendo Momentos’, e foi constituída de uma cápsula do tempo com o histórico dos 50 anos do curso, contando com a participação de mais 200 pessoas.

Durante a solenidade, estiveram presentes o coordenador do curso de Medicina, Jorge Luis Valiatti, o reitor da UNIFIPA, Nelson Jimenes, bem como ex-alunos de diversas turmas já formadas pelo curso. Às 9h00 foi fechada a cápsula do tempo com o histórico da Fundação, do curso de Medicina, do centenário do Padre Albino, jornais do dia, selo da festa de 50 anos, entre outros. Na sequência direta dessa ação, aconteceu o plantio de 50 mudas de orquídeas, no pátio do Campus Sede da UNIFIPA, que teve a parceria da Associação Orquidófila Catanduvense.

Também no dia 12, foi realizado um jantar comemorativo no Clube de Tênis Catanduva, a partir das 21h00, com a participação de mais de 600 pessoas (entre ex-alunos e seus familiares). Durante a celebração, houve a participação da Banda Odysseya, Gaby Moretto e Dj Antonio Vilas. “Foi uma noite muito especial para todos: alunos, familiares, convidados, professores, diretores e principalmente para os formandos da primeira turma, grandes profissionais, hoje espalhados por várias cidades do país, que puderam trocar experiências e matar a saudade”, disse o coordenador do curso de Medicina, Jorge Luis Valiatti.

