Comédia Romântica Com Priscila Fantin E Bruno Lopes É Atração No Teatro Municipal

Mais nomes de peso irão dar as caras no Teatro Municipal ‘Aniz Pachá’ em Catanduva. Hoje, dia 13 de março, será a vez da comédia romântica ‘Precisamos falar de amor sem dizer eu te amo’, que contém, no elenco e direção, Priscila Fantin e Bruno Lopes. O espetáculo começa às 20h00 e os ingressos ainda estão à venda.

“A peça, que percorre o Brasil, mostra a história de Pilar e Bento, dois jovens viúvos que antenados com a tecnologia, se conhecem de forma virtual em um aplicativo de paquera. A trama começa no momento em que acontece o primeiro encontro do casal. No meio desse turbilhão de emoções, os protagonistas dividem seus pensamentos, dúvidas e particularidades. Como a trama é envolvente, a plateia se sente cúmplice na história e acompanha esse relacionamento como se já fizessem parte dele. Apesar de terem personalidades diferentes, a insegurança e a angústia de como se mostrar para o outro são sentimentos que se fazem presentes para ambos. O público se identificará com essa história de amor com uma pitada de humor”, ressalta a informação oficial encaminhada à equipe do O Regional.

Aos interessados, os ingressos para a peça custam R$ 25 (meia-entrada), R$ 50 (inteira), R$ 35 (com a entrega de um quilo de alimento) e R$ 40 (para os que forem clientes da Unimed). É possível adquiri-los na própria bilheteria do Teatro, ou de forma online, pelo site www.megabilheteria.com.

Interação com o público

Também hoje, a partir das 15h00, o casal de protagonistas estará no Garden Shopping Catanduva para trazer à tona algumas curiosidades sobre a peça e responder perguntas da imprensa local. Quem já adquiriu os ingressos terá, ainda, prioridade para fazer fotos com os atores.

Da Reportagem Local