Começam O Pagamento 13º Do Bolsa Família Para As 1.700 Famílias Em Catanduva

Em Catanduva as 1.700 famílias já começam a receber 13º do bolsa família. O Ministério da Cidadania inicia hoje (10) o pagamento do 13º do Bolsa Família a todos os beneficiários do programa do mês de dezembro. A folha do último mês do ano somou 13.170.607 famílias, num valor total de R$ 2.525.746.007,00. Com o pagamento extra, o valor da folha chega a R$ 5.051.492.014,00, o maior repasse já realizado na história do Bolsa Família. O pagamento vai até o dia 23/12 e o calendário segue o cronograma regular, conforme o número do NIS do beneficiário.

No ano, o Bolsa Família fechou o orçamento em R$ 33,6 bilhões, cerca de 10% a mais do que em 2018 (R$ 30,6 bilhões). “Essa é uma determinação do presidente Jair Bolsonaro, que fez questão de ampliar esse recurso. É uma maneira de reforçar o Natal das famílias mais pobres do Brasil”, reforça Terra.

Bolsa Família

O programa de transferência de renda atua em três eixos: complemento de renda acesso a direitos – como educação, saúde e assistência social – e articulação com outras ações e programas da pasta.

Os interessados devem se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O registro pode ser feito nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) ou na gestão municipal do Bolsa Família e do Cadastro Único.

O programa atende às famílias que vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89,00 mensais; e pobreza, com renda entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais.

Ariane Pio

Da Reportagem Local