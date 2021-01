Começam Hoje as Inscrições de Projetos de Arte-Educadores Para Oficinas Culturais 2021

A Prefeitura de Catanduva abre a partir de hoje (13) as inscrições para apresentação de projetos de arte-educadores que queiram ministrar aulas no Programa de Oficinas Culturais. As inscrições seguem até 08 de fevereiro, somente em dias úteis, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17 horas, na Estação Cultura Deca Ruette.

Podem participar somente pessoas jurídicas que tenham como objetivo atividades artísticas e culturais que comprovem que a área de atuação é compatível com o objeto do edital.

Além do projeto escrito, os proponentes habilitados deverão realizar aula demonstrativa e apresentar amostras do trabalho, em dia e horário específicos, agendados pela Comissão de Seleção de Projetos Técnicos.

Serão aceitos projetos para as áreas de Audiovisual, Artesanato, Artes Plásticas, Artes Visuais, Dança, Teatro, Literatura, Música e outros formatos. Poderão ser apresentados projetos específicos para o período de férias, bem como oficinas esporádicas de curta duração.

A remuneração para os arte-educadores habilitados será de R$ 19,00 por hora/aula. A carga horária será definida conforme as necessidades da Secretaria de Cultura. As inscrições deverão ser protocoladas na Estação Cultura Deca Ruette, situada na Rua Rio de Janeiro, 100, no Centro.

O edital e seus anexos estão disponíveis em www.catanduva.sp.gov.br. Informações: (17) 3531-5107 (17) 3531-5114 ou pelo email cristiane.anovazzi@catanduva.sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local