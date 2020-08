Começa Segunda, Curso On-Line Do TCESP Sobre Noções Gerais De Fundos De Investimento

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) inicia, a partir de segunda-feira (17), curso on-line com o tema ‘Fundos de Investimento: Legislação e Análise’. Com o objetivo de compartilhar conhecimentos técnicos e noções gerais sobre como operam os Fundos de Investimentos.

Dividido em quatro módulos – nos dias 17, 21, 24 e 28 de agosto –, as aulas acontecerão na modalidade de videoconferência, sempre das 10h30 às 12h00, e serão ministradas pelo Auditor-Substituto de Conselheiro do TCE, Alexandre Manir Figueiredo Sarquis.

As atividades são gratuitas e podem ser acompanhadas por meio do link streaming.tce.sp.gov.br/lives.

O curso é direcionado a servidores que atuam na área da Fiscalização dos Tribunais de Contas; Agentes e Auxiliares da Fiscalização; Assessores de Gabinetes, Auditores, Procuradores, Servidores de departamentos e demais interessados no assunto. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail epcp2@tce.sp.gov.br.

No dia 17, a aula inaugural tratará do conceito de Fundos de Investimento, estrutura do sistema financeiro, definições e classificações. A segunda aula, no dia 21, discorrerá sobre aspectos ligados à documentação – regulamentos, atas, demonstrativos contábeis, formulários e termos.

Os índices e toda a legislação que normatiza o setor serão parte do conteúdo da terceira live, no dia 24 de agosto. No encerramento da capacitação, no dia 28 de agosto, o orientador fará uma análise final de todo o conteúdo e responderá as dúvidas e perguntas dos participantes.

Graduado em Administração Pública, Engenharia e Direito, Mestre em Economia, especialista em Auditoria de Instituições Financeiras, doutorando em Direito Econômico e Financeiro, Alexandre Sarquis ingressou, por concurso público, no Tribunal de Contas paulista em 2011, quando passou a integrar o quadro do Corpo de Auditores do órgão e a exercer a função de Auditor-Substituto de Conselheiro.

Em sua experiência profissional, foi Analista e Coordenador no Banco Central do Brasil e na Câmara dos Deputados, onde atuou na Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitações.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

