Começa Recape Na Avenida São Domingos Pela Prefeitura De Catanduva

Começou na terça-feira (11) mais uma etapa na obra de canalização do rio São Domingos, ela já está em sua etapa final e com ritmo acelerado. A extensão da via recebe nova pavimentação. Os trabalhos continuaram também ontem (12). Por conta do serviço, o acesso às margens do Viaduto Miguel Pachá, no sentido centro-bairro, está interditado.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços, engenheiro Marco Antônio Machado, o trabalho contempla o serviço de fresagem, com a retirada de pavimento antigo, regularização de depressões ou elevações, e abertura para o espaço que receberá o novo asfalto.

“A primeira etapa do recape foi desenvolvida no início de janeiro, em parte da avenida. Além disso, foi feita a pavimentação na nova ponte da Rua 24 de Fevereiro e agora, nesta etapa, o restante da extensão recebe o serviço completo”, destaca.

A previsão dos trabalhos foi realizada das 7h e se estendam até às 17h. Por conta disso, a orientação da Prefeitura era que os motoristas procurassem por rotas alternativas, como o Viaduto Miguel Pachá, que tem acesso liberado. Após o recape, ainda será feita a sinalização de solo. Todo o andamento do trabalho está sendo sinalizado por cones, e Agentes Fiscalizadores de Trânsito (AFTs) estará orientando motorista no trecho.

Recentemente foi inaugurada a duplicação da ponte da Rua 24 com a Avenida São Domingos foi inaugurada ganhando muitos elogios e criticas positivas pela obra. Já a canalização do rio São Domingos compõe o projeto “Corredores Verdes do Vale do Rio São Domingos de Catanduva”, desenvolvido durante a gestão anterior do prefeito Afonso Macchione Neto e que foi vencedor da categoria paisagismo na Premiação IAB-SP, no 46º Congresso Internacional de Paisagismo, em 2008.

Ariane Pio

Da Reportagem Local