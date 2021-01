Começa Neste Sábado a Valer as Determinações da Fase Vermelha Para Comércio

Conforme determinações do governo estadual, nos finais de semana, dias 30 e 31 e 06 e 07 de fevereiro, os comércios permanecerão fechados, só reabrindo na segunda- feira seguinte. Então neste sábado o comércio de Catanduva estará fechado diante do decreto da Fase Vermelha.

Segundo Ivo Pinfildi, presidente de Catanduva, comentou sobre a fase mista que estamos vivendo, não tem tanto impacto no comércio durante a semana, mas sim para os bares e restaurantes. Já no sábado sim, o carro chefe de movimento nos comércios , e assim haverá muitas perdas para os lojistas. Para o presidente do Sincomercio é lamentável, poderia ter se estudado, abre no sábado e fecha na segunda, que é um dia mais fraco, deixando setores essenciais.

“Mas infelizmente é assim que pensa o governo e assim que está agindo e o prefeito tem que endossar e com isso atinge os comerciantes que estamos representando, pra nós do comércio o fechar das lojas no sábado significa um mal, muito ruim”.

Segundo Simone Martins, ajudante geral de um ateliê de tatuagens no centro de Catanduva, ela conta que sábado é o dia de maior movimento no ateliê tanto para se fazer tatuagens quanto para por piercing e brincos, ela não sabe como vai reagendar com os clientes já que muitos trabalham de semana. “Além da agenda estar cheia durante a semana isso pode fazer com que clientes desistam e assim os lucros diminuam, mas ainda o aluguel, àgua, energia elétrica, internet e outras coisas que precisamos pagar continuam, está bem complicado de engolir essa” finaliza a ajudante.

Ariane Pio

Da Reportagem Local