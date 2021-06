Começa Nesta Segunda Inscrições Para Curso De Idiomas Para Guias de Turismo e Condutores

Guias de turismo e condutores em melhorar o atendimento prestado a turistas estrangeiros, em especial na retomada das atividades, poderão se inscrever no curso de idiomas promovido gratuitamente pelo Ministério do Turismo, em parceria com Instituto Federal do Tocantins (IFTO).

As inscrições começam na próxima segunda-feira (21) no site do Ministério do Turismo para adquirir conhecimento nos idiomas inglês ou espanhol. Ao todo serão ofertadas 3.800 vagas. Caso o número de inscritos ultrapasse o número de vagas, será realizado um processo seletivo.

O objetivo da iniciativa é capacitar a categoria desse segmento do turismo, oferecendo qualificação necessária, por meio de novos idiomas, de modo a gerar benefícios para esses profissionais, bem como valorizar o potencial de cada trabalhador e suas comunidades locais.

O curso atende profissionais de todas as regiões brasileiras, com o apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), da Federação Nacional dos Guias de Turismo (Fenagtur) e do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) de Alto Paraíso-GO, parceiros da iniciativa.

O curso tem carga horária total de 200h e apresenta uma matriz curricular inovadora, com temas transversais que serão adaptados aos idiomas, aproximando-se assim da realidade profissional dos estudantes. As aulas gravadas serão disponibilizadas na plataforma Moodle do IFTO. As aulas ao vivo serão ministradas via webconferência, uma vez por semana.

Ariane Pio

Da Reportagem Local