Começa Na Próxima Semana A Programação Da Semana Do Administrador Da UNIFIPA

O curso de Administração da UNIFIPA divulgou a programação da XXIX Semana do Administrador de Catanduva, que será realizada na próxima semana, de 08 a 12 de setembro. De acordo com o Prof. Me. Antônio Ágide Mota Junior, coordenador do curso, e do Prof. Me. Marcílio Antônio Bortoluci, coordenador Extensão, as palestras serão online, pela plataforma ZOOM.

Dia 08/09 – terça-feira – 19h30 – Major Anderson Ferreira Nunes – Polícia Militar de São José do Rio Preto – “Batalha pela vida: doação de sangue e medula óssea, um ato de solidariedade”.

Dia 09/09 – quarta-feira –19h30 – Dia do Administrador – Ivo Pinfildi Junior – presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva – “Lições trazidas pela pandemia às lojas do varejo”.

Dia 10/09 – quinta-feira – 19h30 – Renato Pellizzon Filho – empresário do comércio de confecções de Catanduva – “Administração de empresas pós-pandemia: visão de um empresário”.

Dia 11/09 – sexta-feira – 19h30 – Prof. Maurílio Lubeno – professor do ensino superior e palestrante motivacional – “Motivação como fator de sucesso”.

Dia 12/09 – sábado – 7h30 às 13h – Hemonúcleo de Catanduva – Projeto “Primavera vermelha” – doação de sangue e cadastramento para doação de medula óssea pelos alunos do curso e seus convidados. (resultado da palestra do dia 08/09/20). Os alunos participantes receberão certificados.

Ariane Pio

Da Reportagem Local