Começa Hoje Propaganda Eleitoral Gratuita no Rádio e na Televisão

Começa nesta sexta-feira, dia 09, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão dos candidatos que concorrem nessas eleições municipais. Nesse pleito os programas de rádio e TV são apenas para os candidatos ao cargo de prefeito e serão veiculados de segunda-feira a sábado. No rádio, os horários serão das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Na televisão, os programas serão exibidos das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.

Ontem o dia foi de corre-corre nos comitês políticos para a entrega dos primeiros materiais. Em Catanduva, o tempo para os programas ficou definido da seguinte forma. Catanduva Para Todos, de Padre Osvaldo (PSDB, PSL, PDT, PODEMOS, PL e DEM) terá 4 minutos de programa eleitoral.

A coligação União Para o Bem de Catanduva, de Beth Sahão (PT,PTB,PSB, PSD, Solidariedade e PROS) terá 3 minutos e 17 segundos. A coligação Progresso Catanduva, de Ricardo Rebelato, (PP, Republicanos, MDB) terá 2 minutos e 17 segundos. O Cidadania, de Roberto Cacciari terá 24 segundos.

A reportagem de O Regional acompanhou os candidatos na véspera do inicio da propaganda eleitoral e todos comentaram sobre as expectativas. “Ele vem recheado de uma expectativa muito grande, uma campanha atípica e através do programa eleitoral, no meu caso, conseguiremos transmitir para população de Catanduva, parte das nossas propostas. Obviamente que como nosso programa de governo é muito denso, muito amplo, nem tudo conseguiremos abordar porque o tempo é curto, mas é importante e permitirá aos eleitores acompanhar essas propostas”, afirmou Beth Sahão da Coligação União Para o Bem de Catanduva.

“Estou muito motivado para a propaganda eleitoral, pois, será a oportunidade que terei para apresentar o plano para o próximo período, um plano humanizado que visa a pessoa como maior patrimônio, o maior bem do município, um plano que visa o crescimento econômico, plano que visa uma saúde humanizada, resolutiva, que chega as pessoas, de usufruir o que tem direito. Valorizando profissionais da educação, nossos alunos e recuperar sua capacidade, orgulho e autoestima”, afirmou Padre Osvaldo de Oliveira Rosa da Coligação Catanduva para Todos.

“O horário político é ótimo para que a população possa conhecer o candidato a fundo e quais as propostas de governo tem para a cidade. Mostrar o que vai propor para cidade e, com isso, a população vai ver quem é o melhor candidato. Nosso plano de governo foi composto por 52 folhas, com objetivos técnicos e nele falo o que eu vou cumprir, o que eu vou trazer para Catanduva. não vou agredir ninguém, simplesmente vou mostrar para população quem eu sou para que a população realmente escolha o que for melhor para a cidade”, disse Ricardo Rebelato da Coligação Progresso Catanduva.

“A expectativa em relação ao horário eleitoral é boa, mas tenho de respeitar o pouco tempo que tenho, 24 segundos é praticamente nada. Então vamos tentar fazer, remeter nossas gravações para as redes sociais, como não fizemos nenhuma coligação, não loteamentos cargos, ficamos sem tempo, então o que é importante é que a população saiba que não é porque não tenho tempo que não tenho proposta, que não tenho vontade de realizar”; afirmou Roberto Cacciari do Cidadania.

Karla Konda

Editora Chefe