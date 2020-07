Começa Hoje Primeiro Evento Do Projeto Catandupedras Do Sesc Catanduva

O Sesc Catanduva dá início ao projeto de música Catandupedras. Em edição online, a programação celebra neste mês de Julho o Dia Mundial do Rock, data que ficou mundialmente conhecida e registrada após a realização do grande encontro de músicos e bandas chamado Live Aid, em 13 de Julho de 1985.

Em tempos de isolamento social, as bandas que compõem o projeto terão a experiência de levar seus trabalhos a um número ainda maior de pessoas, cada um na sua casa, podendo ser acompanhados na página do Facebook do Sesc Catanduva.

Abrindo as apresentações hoje, 01 de julho, às 20h30, a Banda Mr. Maze Rock Grass. O grupo é composto por jovens músicos de longa data, e trazendo os clássicos do Rock N’ Roll desde a década de 1950 até 1990, de uma forma diferente do habitual: ao invés do tradicional “power trio”, os artistas trazem a sonoridade de instrumentos atípicos ao estilo, como banjo, contra-baixo acústico, bandolim, violão e percuteria.

O projeto promete grandes apresentações ao som de muito Rock N’ Roll. Acesse e siga as redes sociais do Sesc Catanduva e acompanhe essas e outras programações no mês de julho.

Facebook.com/sescspcatanduva ou instagram.com/sesccatanduva.

